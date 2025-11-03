Каталог компаний
Luxury Escapes
Luxury Escapes Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Australia в Luxury Escapes составляет A$114K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxury Escapes. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Общая сумма в год
A$114K
Уровень
Mid
Оклад
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Luxury Escapes in Australia составляет A$201,567 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxury Escapes для позиции Программный инженер in Australia составляет A$126,385.

