Компенсация Инженер-программист in Wroclaw Metropolitan Area в Luxoft составляет от PLN 144K за year для L2 до PLN 265K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Wroclaw Metropolitan Area составляет PLN 168K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
