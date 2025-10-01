Каталог компаний
Luxoft
Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Warsaw Metropolitan Area

Компенсация Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area в Luxoft составляет от PLN 125K за year для L2 до PLN 329K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 236K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Luxoft in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 375,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Инженер-программист role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 217,914.

Другие ресурсы