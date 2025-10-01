Компенсация Инженер-программист in Warsaw Metropolitan Area в Luxoft составляет от PLN 125K за year для L2 до PLN 329K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Warsaw Metropolitan Area составляет PLN 236K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность