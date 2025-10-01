Компенсация Инженер-программист in Ukraine в Luxoft составляет от UAH 1.42M за year для L2 до UAH 3.18M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 1.78M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
