Luxoft
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Ukraine

Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Ukraine

Компенсация Инженер-программист in Ukraine в Luxoft составляет от UAH 1.42M за year для L2 до UAH 3.18M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Ukraine составляет UAH 1.78M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Kõrgeima palgaga Инженер-программист ametikoha palgapakett ettevõttes Luxoft in Ukraine on aastase kogutasuga UAH 3,220,230. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Luxoft Инженер-программист ametikoha keskmine aastane kogutasu in Ukraine on UAH 1,780,168.

Другие ресурсы