Luxoft
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Sofia City Province

Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Sofia City Province

Компенсация Инженер-программист in Sofia City Province в Luxoft составляет от BGN 105K за year для L3 до BGN 114K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Sofia City Province составляет BGN 101K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Luxoft in Sofia City Province составляет BGN 117,946 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxoft для позиции Инженер-программист in Sofia City Province составляет BGN 100,744.

Другие ресурсы