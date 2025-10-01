Каталог компаний
Luxoft
Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Serbia

Компенсация Инженер-программист in Serbia в Luxoft составляет от $46.8K за year для L2 до $48.1K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Serbia составляет $57K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
Senior Software Engineer
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Luxoft in Serbia sits at a yearly total compensation of PLN 234,659. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Инженер-программист role in Serbia is PLN 202,608.

