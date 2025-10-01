Каталог компаний
Luxoft
Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Krakow Metropolitan Area

Компенсация Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area в Luxoft составляет от PLN 167K за year для L2 до PLN 251K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 222K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Luxoft in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 300,681 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxoft для позиции Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 221,532.

