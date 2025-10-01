Компенсация Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area в Luxoft составляет от PLN 167K за year для L2 до PLN 251K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Krakow Metropolitan Area составляет PLN 222K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
