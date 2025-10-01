Компенсация Инженер-программист in Greater Los Angeles Area в Luxoft составляет от $121K за year для L3 до $127K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Los Angeles Area составляет $120K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность