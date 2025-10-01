Компенсация Инженер-программист in Greater Bengaluru в Luxoft составляет от ₹1.57M за year для L2 до ₹2.53M за year для L3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Bengaluru составляет ₹2.18M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
