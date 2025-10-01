Компенсация Инженер-программист in Germany в Luxoft составляет от €64.3K за year для L2 до €86.5K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Germany составляет €75.1K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
