Luxoft
  • Bucharest Metropolitan Area

Luxoft Инженер-программист Зарплаты в Bucharest Metropolitan Area

Компенсация Инженер-программист in Bucharest Metropolitan Area в Luxoft составляет от RON 93.2K за year для L1 до RON 296K за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in Bucharest Metropolitan Area составляет RON 141K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
RON 714K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Luxoft in Bucharest Metropolitan Area составляет RON 295,833 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxoft для позиции Инженер-программист in Bucharest Metropolitan Area составляет RON 141,485.

Другие ресурсы