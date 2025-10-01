Каталог компаний
Luxoft
Luxoft Продуктовый дизайнер Зарплаты в Berlin Metropolitan Region

Компенсация Продуктовый дизайнер in Berlin Metropolitan Region в Luxoft составляет €49.9K за year для L2. Медианный yearный компенсационный пакет in Berlin Metropolitan Region составляет €52.4K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxoft. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Luxoft?

Включенные должности

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый дизайнер at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Продуктовый дизайнер role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

Другие ресурсы