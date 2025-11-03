Каталог компаний
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in Luxembourg в Luxembourg Institute of Science and Technology составляет от €53.2K до €77.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luxembourg Institute of Science and Technology. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

€60.3K - €70K
Luxembourg
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg составляет €77,149 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luxembourg Institute of Science and Technology для позиции Программный инженер in Luxembourg составляет €53,161.

