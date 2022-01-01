Каталог компаний
Lutron Electronics
Lutron Electronics Зарплаты

Зарплата Lutron Electronics варьируется от $59,292 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $130,650 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Lutron Electronics. Последнее обновление: 10/9/2025

$160K

Инженер-программист
Median $107K

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
$117K
Специалист по данным
$116K

Инженер-электрик
$91.8K
Инженер-аппаратчик
$97.7K
Маркетинг
$59.7K
Инженер-механик
$112K
Продуктовый дизайнер
$131K
Продажи
$59.3K
Самая высокооплачиваемая позиция в Lutron Electronics — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $130,650. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lutron Electronics составляет $106,500.

