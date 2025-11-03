Каталог компаний
Luminar Technologies
Luminar Technologies Архитектор решений Зарплаты

Средняя общая компенсация Архитектор решений in United States в Luminar Technologies составляет от $151K до $211K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luminar Technologies. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

$162K - $191K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$151K$162K$191K$211K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Luminar Technologies RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Luminar Technologies in United States составляет $210,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luminar Technologies для позиции Архитектор решений in United States составляет $151,200.

