Luminar Technologies
Luminar Technologies Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Luminar Technologies составляет $138K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Luminar Technologies. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Общая сумма в год
$138K
Уровень
L3
Оклад
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Luminar Technologies?
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Luminar Technologies RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Luminar Technologies in United States составляет $190,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luminar Technologies для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in United States составляет $137,000.

Другие ресурсы