Lumentum
Медианный компенсационный пакет Инженер-механик in United States в Lumentum составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lumentum. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Общая сумма в год
$150K
Уровень
Senior
Оклад
$133K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$6.8K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
6 Лет
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Lumentum in United States составляет $225,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lumentum для позиции Инженер-механик in United States составляет $148,250.

Другие ресурсы