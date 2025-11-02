Каталог компаний
Lumentum
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер по аппаратному обеспечению

  • Все зарплаты Инженер по аппаратному обеспечению

Lumentum Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Lumentum составляет $168K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lumentum. Последнее обновление: 11/2/2025

Медианный пакет
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Общая сумма в год
$168K
Уровень
Staff Hardware Engineer
Оклад
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Бонус
$13.8K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер по аппаратному обеспечению предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Lumentum in United States составляет $250,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lumentum для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in United States составляет $183,780.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Lumentum не найдены

Похожие компании

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Все компании ➜

Другие ресурсы