Lumentum
Lumentum Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in Canada в Lumentum составляет от CA$66.4K до CA$94.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lumentum. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя общая компенсация

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Lumentum in Canada составляет CA$94,208 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lumentum для позиции Аналитик данных in Canada составляет CA$66,355.

