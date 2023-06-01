Каталог компаний
Luma AI
Luma AI Зарплаты

Зарплата Luma AI варьируется от $53,560 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $150,750 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Luma AI. Последнее обновление: 11/26/2025

Аналитик данных
$53.6K
Программный инженер
$151K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Luma AI — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Luma AI составляет $102,155.

