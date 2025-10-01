Каталог компаний
Lucid
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Все зарплаты Продуктовый дизайнер

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Продуктовый дизайнер Зарплаты в Salt Lake City Greater Area

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in Salt Lake City Greater Area в Lucid составляет $137K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lucid. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Общая сумма в год
$137K
Уровень
II
Оклад
$107K
Stock (/yr)
$30K
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Lucid?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lucid Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый дизайнер в Lucid in Salt Lake City Greater Area составляет $218,970 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lucid для позиции Продуктовый дизайнер in Salt Lake City Greater Area составляет $120,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Lucid не найдены

Похожие компании

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Все компании ➜

Другие ресурсы