Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company Бизнес-аналитик Зарплаты

Средняя общая компенсация Бизнес-аналитик in India в Louis Dreyfus Company составляет от ₹645K до ₹916K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Louis Dreyfus Company. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$8.3K - $9.9K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$7.3K$8.3K$9.9K$10.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Louis Dreyfus Company?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Louis Dreyfus Company in India составляет ₹916,114 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Louis Dreyfus Company для позиции Бизнес-аналитик in India составляет ₹645,263.

