Средняя общая компенсация Аналитик данных in Canada в Lotlinx составляет от CA$83K до CA$120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lotlinx. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$68.4K - $79.4K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$60.3K$68.4K$79.4K$87.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Lotlinx?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в Lotlinx in Canada составляет CA$120,431 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lotlinx для позиции Аналитик данных in Canada составляет CA$82,986.

