Lone Star Circle of Care
Lone Star Circle of Care IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Lone Star Circle of Care составляет от $45.9K до $66.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lone Star Circle of Care. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$52.1K - $60.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Lone Star Circle of Care?

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Lone Star Circle of Care составляет $66,640 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lone Star Circle of Care для позиции IT-специалист составляет $45,920.

