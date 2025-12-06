Каталог компаний
Logitech
Logitech Менеджер по продуктовому дизайну Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по продуктовому дизайну in United Kingdom в Logitech составляет от £143K до £196K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Logitech. Последнее обновление: 12/6/2025

Средняя общая компенсация

$208K - $247K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$192K$208K$247K$263K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Logitech RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по продуктовому дизайну в Logitech in United Kingdom составляет £195,757 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Logitech для позиции Менеджер по продуктовому дизайну in United Kingdom составляет £142,987.

Другие ресурсы

