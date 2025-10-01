Компенсация Инженер-механик in Greater Taipei Area в Logitech составляет от NT$1.74M за year для I3 до NT$2.57M за year для I4. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Taipei Area составляет NT$1.81M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Logitech. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Logitech RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)