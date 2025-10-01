Каталог компаний
Logitech
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Промышленный дизайнер

  • Все зарплаты Промышленный дизайнер

  • San Francisco Bay Area

Logitech Промышленный дизайнер Зарплаты в San Francisco Bay Area

Медианный компенсационный пакет Промышленный дизайнер in San Francisco Bay Area в Logitech составляет $133K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Logitech. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Общая сумма в год
$133K
Уровень
I3
Оклад
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Бонус
$0
Лет в компании
9 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Logitech?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Logitech RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Промышленный дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Промышленный дизайнер в Logitech in San Francisco Bay Area составляет $239,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Logitech для позиции Промышленный дизайнер in San Francisco Bay Area составляет $133,200.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Logitech не найдены

Похожие компании

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Все компании ➜

Другие ресурсы