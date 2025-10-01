Каталог компаний
Loggi
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

  • Greater Sao Paulo

Loggi Менеджер по разработке ПО Зарплаты в Greater Sao Paulo

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Greater Sao Paulo в Loggi составляет R$491K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Loggi. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$491K
Уровень
L5
Оклад
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Бонус
R$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Loggi?

R$880K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на R$165K+ (иногда R$1.65M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Loggi in Greater Sao Paulo составляет R$928,570 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Loggi для позиции Менеджер по разработке ПО in Greater Sao Paulo составляет R$543,941.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Loggi не найдены

Похожие компании

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Все компании ➜

Другие ресурсы