Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Sao Paulo в Loggi составляет R$152K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Loggi. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$152K
Уровень
L3
Оклад
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Loggi?

R$880K

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Loggi in Greater Sao Paulo составляет R$302,208 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Loggi для позиции Инженер-программист in Greater Sao Paulo составляет R$162,485.

