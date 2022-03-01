Каталог компаний
Loadsmart
Loadsmart Зарплаты

Зарплата Loadsmart варьируется от $38,921 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $88,094 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Loadsmart. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $71.9K
Менеджер по разработке ПО
Median $88.1K
Специалист по данным
$60.3K

Продуктовый дизайнер
$38.9K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Loadsmart Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Loadsmart — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $88,094. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Loadsmart составляет $66,098.

