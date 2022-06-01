Каталог компаний
LiveIntent
LiveIntent Зарплаты

Зарплата LiveIntent варьируется от $86,700 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $220,000 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников LiveIntent. Последнее обновление: 9/15/2025

$160K

Продажи
Median $220K
Специалист по данным
$86.7K
Продуктовый менеджер
$87.1K

Инженер-программист
$99.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в LiveIntent — Продажи с годовой общей компенсацией $220,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в LiveIntent составляет $93,296.

