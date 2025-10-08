Каталог компаний
Licious
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Бэкенд-разработчик

  • Greater Bengaluru

Licious Бэкенд-разработчик Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Бэкенд-разработчик in Greater Bengaluru в Licious составляет ₹4.68M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Licious. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹4.68M
Уровень
Software Development Engineer 3
Оклад
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Licious?

₹13.98M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.22M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Licious in Greater Bengaluru составляет ₹5,008,476 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Licious для позиции Бэкенд-разработчик in Greater Bengaluru составляет ₹4,643,116.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Licious не найдены

Похожие компании

  • Netflix
  • Uber
  • Amazon
  • Coinbase
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы