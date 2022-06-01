Каталог компаний
Liberty Tax
Liberty Tax Зарплаты

Зарплата Liberty Tax варьируется от $26,388 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $51,000 для Менеджер бизнес-операций в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Liberty Tax. Последнее обновление: 9/9/2025

Бухгалтер
Административный помощник
Менеджер бизнес-операций
ИТ-специалист
Не нашли свою должность?

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Liberty Tax — Менеджер бизнес-операций at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $51,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Liberty Tax составляет $34,024.

