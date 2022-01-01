Levi's Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Levi's варьируется от $25,761 общей компенсации в год для Венчурный капиталист в нижнем диапазоне до $211,050 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Levi's. Последнее обновление: 10/21/2025

Бухгалтер
$155K
Специалист по данным
$51.6K
Маркетинг
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Продуктовый дизайнер
$151K
Продуктовый менеджер
$211K
Инженер-программист
$36.2K
Менеджер по разработке ПО
$70.7K
Венчурный капиталист
$25.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Levi's — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $211,050. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Levi's составляет $71,011.

