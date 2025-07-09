Каталог компаний
Leverage Edu
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Leverage Edu Зарплаты

Зарплата Leverage Edu варьируется от $4,546 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $9,244 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Leverage Edu. Последнее обновление: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Маркетинг
$4.5K
Продажи
$6.5K
Инженер-программист
$9.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Leverage Edu — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $9,244. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Leverage Edu составляет $6,472.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Leverage Edu не найдены

Похожие компании

  • Uber
  • Intuit
  • Lyft
  • Flipkart
  • Databricks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы