Level Ex Зарплаты

Зарплата Level Ex варьируется от $91,800 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $125,625 для Продуктовый дизайнер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Level Ex. Последнее обновление: 10/21/2025

Аналитик данных
$91.8K
Продуктовый дизайнер
$126K
Инженер-программист
$114K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Level Ex — Продуктовый дизайнер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,625. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Level Ex составляет $113,565.

