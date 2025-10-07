Каталог компаний
Level AI
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Фулстек-разработчик

Level AI Фулстек-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Фулстек-разработчик in India в Level AI составляет ₹3.15M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Level AI. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
₹3.15M
Уровень
Senior
Оклад
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Level AI?

₹13.98M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Level AI in India составляет ₹3,778,225 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Level AI для позиции Фулстек-разработчик in India составляет ₹3,151,682.

Другие ресурсы