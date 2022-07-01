Lev Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Lev варьируется от $58,945 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $597,000 для Руководитель аппарата в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Lev. Последнее обновление: 11/27/2025

Менеджер бизнес-операций
$174K
Руководитель аппарата
$597K
Дата-сайентист
$58.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Продукт-менеджер
Median $320K
Архитектор решений
$83.6K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Lev — Руководитель аппарата at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $597,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lev составляет $174,125.

