Lettuce Grow
Lettuce Grow Зарплаты

Зарплата Lettuce Grow варьируется от $109,450 общей компенсации в год для Продукт-менеджер в нижнем диапазоне до $125,000 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Lettuce Grow. Последнее обновление: 11/26/2025

Продукт-менеджер
$109K
Программный инженер
Median $125K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Lettuce Grow — Программный инженер с годовой общей компенсацией $125,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lettuce Grow составляет $117,225.

Другие ресурсы

