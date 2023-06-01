Let's Highlight Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Let's Highlight варьируется от $112,200 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $248,750 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Let's Highlight. Последнее обновление: 11/26/2025

Продукт-менеджер
$249K
Программный инженер
$112K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Let's Highlight — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $248,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Let's Highlight составляет $180,475.

