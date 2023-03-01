Leroy Merlin Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Leroy Merlin варьируется от $13,127 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $114,425 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Leroy Merlin. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $35.1K

Бэкенд-инженер

Менеджер по продукту
Median $77.4K
Руководитель отдела науки о данных
$27.6K

Специалист по данным
$16.1K
Дизайнер продукта
$114K
Продажи
$13.1K
Руководитель отдела разработки
$104K
Технический руководитель программы
$53.4K
Венчурный капиталист
$20.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Leroy Merlin, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $114,425. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Leroy Merlin, составляет $35,087.

