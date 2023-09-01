Каталог компаний
Lenta
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Lenta Зарплаты

Зарплата Lenta варьируется от $14,349 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $106,449 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Lenta. Последнее обновление: 11/26/2025

Бизнес-аналитик
$14.3K
Менеджер по анализу данных
$106K
Продукт-менеджер
$32.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Программный инженер
$99.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Lenta — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $106,449. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lenta составляет $65,904.

