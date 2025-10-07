Компенсация Фулстек-разработчик in United States в Leidos составляет от $84.4K за year для T1 до $233K за year для T6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $98K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Leidos. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
