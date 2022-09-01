Каталог компаний
Leica Geosystems
Leica Geosystems Зарплаты

Зарплата Leica Geosystems варьируется от $45,188 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $120,142 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Leica Geosystems. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $116K

Фулстек-разработчик

Инженер-аппаратчик
$120K
Управление персоналом
$45.2K

Продуктовый менеджер
$109K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Leica Geosystems — Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $120,142. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Leica Geosystems составляет $112,185.

