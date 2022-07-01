Leia Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Leia варьируется от $98,000 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $228,850 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Leia. Последнее обновление: 9/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $165K
Специалист по данным
$98K
Технический менеджер программ
$229K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Leia — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $228,850. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Leia составляет $165,000.

