Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in India в Leena AI составляет от ₹6.79M до ₹9.27M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Leena AI. Последнее обновление: 12/8/2025

Средняя общая компенсация

$82.7K - $100K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$77.3K$82.7K$100K$105K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Leena AI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Leena AI in India составляет ₹9,266,343 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Leena AI для позиции Менеджер по разработке ПО in India составляет ₹6,789,993.

