LeasePlan
LeasePlan Зарплаты

Зарплата LeasePlan варьируется от $10,235 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $159,100 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников LeasePlan. Последнее обновление: 9/8/2025

Инженер-программист
Median $90.6K
Бизнес-аналитик
$68.6K
Аналитик данных
$70.4K

Специалист по данным
$10.2K
Продуктовый дизайнер
$87K
Аналитик кибербезопасности
$111K
Менеджер по разработке ПО
$159K
Архитектор решений
$122K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в LeasePlan — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $159,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в LeasePlan составляет $88,797.

