Leapwork
Leapwork Зарплаты

Диапазон зарплат Leapwork варьируется от $77,028 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $134,712 для Продажи на верхнем конце. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Дизайнер продукта
$77.5K
Менеджер по продукту
$78K
Продажи
$135K

Инженер-программист
$77K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Leapwork, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $134,712. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Leapwork, составляет $77,748.

