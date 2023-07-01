Каталог компаний
Leapfin Зарплаты

Зарплата Leapfin варьируется от $100,500 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $195,975 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Leapfin. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Маркетинг
$196K
Продуктовый менеджер
$126K
Продажи
$101K

Инженер-программист
$119K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Leapfin — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,975. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Leapfin составляет $122,513.

