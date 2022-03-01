LeanIX Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата LeanIX варьируется от $57,897 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $101,654 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников LeanIX. Последнее обновление: 9/14/2025

$160K

Инженер-программист
Median $69.4K
Консультант по управлению
Median $102K
ИТ-специалист
$69.3K

Продуктовый дизайнер
$57.9K
Менеджер по разработке ПО
$83.2K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в LeanIX — Консультант по управлению с годовой общей компенсацией $101,654. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в LeanIX составляет $69,396.

